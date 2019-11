Münster -

(UPDATE) Auf der Flucht vor Bundespolizisten ist ein 41-jähriger Mann am Samstag gegen 9 Uhr auf der Achtermannstraße an einer Hausfassade emporgeklettert und anschließend aus rund zwölf bis 15 Metern Höhe hinuntergestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.