Münster -

Nach rund fünfstündigen Arbeiten in einer Baugrube an der Von-Steuben-Straße hat die Feuerwehr am frühen Nachmittag Entwarnung gegeben: Es ist keine Entschärfung des dort freigelegten Blindgängers erforderlich. Damit sind die im Vorfeld befürchteten großräumigen Sperrungen hinfällig.