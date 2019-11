Philipp Hagemann ist „tief erschüttert“, als er von der Schießerei in Münsters kalifornischer Partnerstadt Fresno hört. Dort hatte am Sonntag ein bislang unbekannter Täter auf eine Familie, die gerade in ihrem Garten ein Footballspiel schaute, das Feuer eröffnet. Vier Menschen kamen ums Leben, sechs weitere wurden verletzt.

„Als ich davon erfuhr, habe ich sofort an den Vorsitzenden des Patenschaftsvereins in Fresno eine Whats-App-Nachricht geschickt und ihm übermittelt, dass Münster mit Fresno trauert“, sagt Hagemann, der dem Patenschaftsverein Münster-Fresno vorsteht. Immer wenn in den Nachrichten von Schussattacken die Rede ist, schaue er nach, ob eventuell Fresno betroffen ist. Diesmal hat sich die Befürchtung bestätigt.

Hagemann war mehr als 20 Mal in der kalifornischen Großstadt zu Besuch, in diesem Jahr allerdings noch nicht. „Vor ein paar Wochen sind allerdings mehrere Schüler zu einem vierwöchigen Auslandsaufenthalt dort gewesen“, berichtet er. Das Feedback sei großartig gewesen, die Schüler hätten von ihren Familien nur so geschwärmt.

„Fresno ist zweigeteilt“, sagt Hagemann. Es gebe wohlhabende, bürgerliche Wohnbezirke – aber auch Brennpunkte, an denen bewaffnete Einsätze der Polizei die Regel seien. Er selber habe einmal ein eintägiges Praktikum bei der Polizei in Fresno absolviert – und dort gleich drei Einsätze mit Schusswaffen in einer Nacht erlebt. Dennoch seien weitere Schüleraustausch in Planung. „In den Viertel, wo die Gastfamilien wohnen, ist es sicher“, betont er.