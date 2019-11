Durch den Abschluss eines neuen Pacht- und Zuschussvertrags als Basis für die langfristige Zusammenarbeit am Standort Hammer Straße war die Neuberechnung des Zuschusses nach Angaben der Stadt notwendig geworden. Bereits im Frühjahr hatten sich Verein und SCP darüber verständigt, dass die Vertragsumstellung weder für den Verein noch für den städtischen Haushalt zu Mehrbelastungen führen soll, heißt es.

Die Preußen hatten allerdings für das Jahr 2020 einen Zuschussbedarf von gut 1,4 Millionen Euro vorgerechnet, der etwa Kosten für Platzwart, Gebäudemanagement, Maschinen, Energie und Reinigung umfasste. Doch dieser Rechnung wollte die Stadtverwaltung nicht folgen. Zugleich macht die Beschlussvorlage, über die in der Ratssitzung am 11. Dezember entschieden werden soll, mehr als deutlich, dass der Verein wohl noch länger auf die Unterstützung der Stadt angewiesen bleibt: Es sei offensichtlich, „dass der SCP bei Verbleib in der Spielklasse der Dritten Liga, absehbar weiter defizitäre Jahresergebnisse erwirtschaften wird und nicht in die Lage kommt, die für die Bewirtschaftung der von der Stadt Münster zur Verfügung gestellten sportlichen Infrastruktur notwendigen Kosten aufzubringen“.

Da der SC Preußen Münster seit dem 1. Juli dieses Jahres die Betriebskosten des Stadions weitgehend selbst trägt, erhält er in Zukunft einen entsprechend höheren Zuschuss, erläutert die Stadt das jetzige Vorgehen. Preußen-Präsident Christoph Strässer begrüßtdemnach die Anpassung: „Wenn wir als Pächter des Stadions zusätzliche Aufgaben im Betrieb des Stadions übernehmen, ist ein finanzieller Ausgleich der Lasten notwendig. Mit dem vorgeschlagenen Zuschuss blicken wir optimistisch in die Zukunft.“

Wie sich diese in Bezug auf die geplante 40 Millionen Euro schwere Stadionmodernisierung darstellt, bleibt weiterhin vage. Zumindest aber stellt die Beschlussvorlage für den Rat im Dezember fest: „Die gemäß aktueller DFB- bzw. DFL-Vorgaben notwendigen Bedarfe für ein zweitligataugliches Stadion einschließlich Nachwuchsleistungszentrum sind abzudecken.“

Die Präsentation von Zwischenergebnissen einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Stadions bereitet derzeit das Planungsbüro Albert Speer und Partner (Frankfurt) vor. Die Zwischenergebnisse des Büros befinden sich aktuell in der Abstimmung zwischen der Stadt und dem SCP, heißt es aus dem Stadthaus. Dem Vernehmen nach ist es umstritten, ob die Ecken eines künftig 20 000 Zuschauer fassenden Stadions ausgebaut werden sollen. Das würde den Bau im Gegensatz zu einzeln stehenden Tribünenkörpern verteuern. Vom Tisch ist angeblich auch ein Umzug der Gäste-Fans in den Randbereich der Ostkurve, so wie es ursprünglich angedacht war.

Was Bau und Betrieb des Stadions angeht, denkt die Stadt über die Gründung einer eigenen Stadiongesellschaft nach. Alternativ könnte die Umsetzung des Projekts durch eine bestehende städtische Gesellschaft erfolgen, heißt es weiter. Beide Varianten sollen zunächst auf ihre Vor- und Nachteile hin geprüft und gegenübergestellt werden.