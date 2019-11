Die beiden damals 22-Jährigen hatten sich schon im Jugendalter in der gemeinsamen Schule kennengelernt. Früh wurden sie dann auch zum ersten Mal Eltern, inzwischen haben sie eine große Familie aus zwei Töchtern, zwei Enkeln und sechs Urenkeln. Von denen bekommen sie regelmäßig Besuch, über den sie sich sehr freuen: „Der Kleinste lernt gerade erst laufen“, erzählt Ludger Stahl, der früher als Klempner arbeitete.

Ursula Stahl, gelernte Schneiderin, verrät das Erfolgsrezept für eine so lange und erfolgreiche Ehe: „Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Ganz wichtig ist es, in guten, aber auch in schlechten Zeiten zueinander zu halten.“

Feier im kleinen Rahmen

Gemeinsame Hobbys seien nicht unbedingt notwendig: Während Ludger Stahl gerne und häufig laufen ging, konnte Ursula Stahl dem Sport nichts abgewinnen. „Dafür war aber ohnehin keine Zeit, ich hatte mich ja um eine große Familie zu kümmern.“

Erst vor Kurzem sind die inzwischen 87-jährigen Jubilare von ihrer Wohnung in ein Altenheim gezogen. Die Wohnungsauflösung bedeutete eine Menge Arbeit, und an die neue Umgebung müssen sich die Stahls erst einmal eingewöhnen. Daher wird die Eisenhochzeit nicht im großen Rahmen gefeiert. Aber Besuch von der Familie bekommen sie an ihrem ganz besonderen Jahrestag natürlich trotzdem.