Münster -

Von Stefan Werding

Verkehrsexperten haben in Münster davor gewarnt, auf autonomes Fahren zu setzen, um Unfälle zu vermeiden. Am Rande des Deutschen Verkehrtsexpertentages am Dienstag bezeichnete Polizeipräsident Hans-Joachim Kuhlisch die Vorstellung, dass mit vollautomatisierten Autos die Zahl der Unfälle sinke, als „Schimäre“, der alle hinterliefen. Dabei gebe es andere nahe liegende Lösungen. „Aber wir weigern uns, die umzusetzen“, sagt er.