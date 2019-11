„Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.“ Das aus Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel „Egmont“ entlehnte geflügelte Wort beschreibt treffend wie kein Zweites eine psychische Erkrankung, die auch als Bipolare affektive Störung (BAS) oder manische Depression bekannt ist. Betroffene führen häufig ein Leben in Extremen: Sie verspüren in manischen Phasen eine unaufhaltsame Energie, sind voller Tatendrang, haben Tausende Ideen und gute Laune. Doch oft folgt der Fall, das auffällige Verpuffen von Energie und Antrieb und der Sturz in eine große depressive Leere, heißt es in einer Pressemitteilung. „Angst, tiefe Traurigkeit und der Verlust jedes Antriebs übernehmen dann das Ruder im Gefühlschaos“, so Röhl .

Bipolare Störungen zählen zu den sogenannten Affektstörungen, also den Stimmungsstörungen. „Zwischen den Schüben kehren Menschen mit bipolarer Störung für gewöhnlich in einen unauffälligen Normalzustand zurück und haben große Angst, wieder zu erkranken“, erläutert der Alexianer-Experte.

Bei schweren Manien oder Depressionen könnten auch Symptome einer Psychose hinzukommen, etwa Größen- oder Verfolgungswahn, aber auch massive Ängste oder unmäßige Schuldgefühle. Typische Anzeichen einer Manie seien gesteigerte Aktivität, Rastlosigkeit, Rededrang, Ideen- und Gedankensprünge, vermindertes Schlafbedürfnis, geringe Konzentrationsfähigkeit, Verlust sozialer Hemmungen, überhöhte Selbsteinschätzung oder auch rücksichtsloses Verhalten. Röhl: „Betroffene handeln dann oft in allen Dingen übersteigert: Gesprächigkeit, Geselligkeit, Geldausgaben – alles geschieht im Übermaß.“ Etwa ein bis drei Prozent der Bevölkerung sind betroffen, heißt es in der Ankündigung, Frauen und Männer erkranken gleich häufig.