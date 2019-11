Weg zur Macht ist kein Spaziergang

Nahezu jede dritte Firma im Münsterland wird von einer Frau geführt oder mitgeführt. Die Wirtschaftskraft von Frauen in der Region bündelt der Verein Frauen (u)Unternehmen, der vor 20 Jahren mit einigen mutigen Wegbereiterinnen an den Start ging und in dem heute rund 230 Unternehmerinnen vernetzt sind.

Aus einer lockeren Initiative, die bei der Industrie- und Handelskammer damals offene Türen einrannte, ist ein weit verzweigtes Unternehmerinnen-Netzwerk geworden. Mit großem Erfolg: Ob Vorteile bei der Kundengewinnung, Fortbildungen, Unternehmenskooperationen, oder die Regelung von Firmenübergaben – „dieses Netzwerk ist einzigartig“, sagt Vereinsvorsitzende Dagmar Merfort .

Wichtiger Fürsprecher

Und es ist das einzige Wirtschaftsnetzwerk von Frauen, das in so enger Anbindung an eine Kammer in einer Region aktiv ist. Mit diesen großen Erfolgen (allein in den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Mitglieder um 80 auf 230) konnten die fünf Unternehmerinnen der ersten Stunde, die bei der IHK anklopften, um die Interessen von Frauen in der Wirtschaft besser zu vertreten, nicht rechnen. „Mit dem damaligen IHK-Geschäftsführer Peter Schnepper hatten wir allerdings einen wichtigen Fürsprecher“, lobt Dagmar Merfort, weshalb Schnepper beim Galaabend am Freitag (22. November) im Speicher in Coerde als besonderer Gast eingeladen sei.

Die Rückblicke auf 20 Jahre Unternehmerinnen-Netzwerkarbeit sollen mit einem kulturellen Rahmenprogramm garniert werden. Der Erlös einer Tombola soll dem Verein „pro filia“ zugutekommen, der Mädchen in Nepal vor der Verschleppung in die indische Prostitution bewahrt.

Die heutige Vorsitzender der Frauen (u)Unternehmen, Dagmar Merfort und Dr. Birgit Hövener präsentieren die neue Imagebroschüre zum 20-jährigen Bestehen. Foto: hö

„Die Wege von Frauen in die Wirtschaft, in verantwortliche Positionen und in die Zentralen der Macht sind kein Spaziergang“, wie es in der neuen Imagebroschüre des Vereins heißt. Aber es geht voran, auch in wichtigen Gremien: In der IHK-Vollversammlung beispielsweise waren vor 20 Jahren sechs von 91 Mitgliedern Frauen. In diesem Jahr sind es bereits 19 von 87.

Über die Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft hinaus „gelten wir oft als Vorbildunternehmerinnen für Gründungswillige“, weiß Birgit Hövener. „Wir wollen anderen Mut vermitteln.“ Es gibt viele Formate, um den Austausch untereinander zu beflügeln: Speeddatings, Unternehmerinnen-Frühstücke und After-Work-Veranstaltungen, Fachtagungen und Seminare.

Lobbyarbeit und Networking

Die Frauen haben mit den Jahren in vielen Punkten mit den Männern gleichgezogen. 2005 gab es zum ersten Mal als Pendant zum Kramermahl das „Women in Business-Dinner“ im Rathausfestsaal; 2009 wurde der erste Unternehmerinnenpreis Nord Westfalen verliehen. Lobbyarbeit und Networking machen Unternehmerinnen stärker, sind die Vereinsmitglieder überzeugt.

Die Imagebroschüre von Frauen (u)Unternehmen zum 20-jährigen Bestehen gibt es bei der IHK und bei Veranstaltungen des Vereins.