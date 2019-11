Tradition und Moderne

Wiedertäufer befreien ihren Morio aus den Sümpfen von Kinderhaus:

Die Karnevalsgesellschaft „Die Wiedertäufer am Buddenturm“ hat ihr Maskottchen Morio am Elften im Elften aus den Sümpfen von Kinderhaus befreit und zum Start in die närrische Zeit vor die Wiedertäufersäule des Rathauses geholt. Dort wurde das Maskottchen dann in die Fünfte Jahreszeit freigelassen. König Jan Gisbert Schwarzwald (2.v.r.) war mit den Kostümträgern am frühen Abend auf dem Prinzipalmarkt angetreten, um so den Auftakt in die jecke Phase zu feiern. Am 23. November treffen sich die Wiedertäufer im „Friedenskrug“ zum „Abend der Ehrungen“ mit Vorstellung der neuen Silberherzdame