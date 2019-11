Auf dem Gelände der York-Kaserne plant die Stadt den Bau einer vier- und nicht einer fünfzügigen Grundschule. Letzteres hatte die Bezirksvertretung Südost kürzlich gefordert. Der Schulausschuss stimmte in seiner Sitzung am Dienstagabend jedoch den Plänen der Verwaltung für die Errichtung einer vierzügigen Schule mit Erweiterungsmöglichkeit zu, wie Schuldezernent Thomas Paal skizzierte. Die Argumentation: Der Schulausschuss müsse die Entwicklung der ganzen Stadt im Auge behalten und nicht nur in den Südosten blicken.

Eine Sichtweise, die die Mitglieder der SPD-Fraktion im Ausschuss keineswegs teil ten. Sie beharrten auf einer Planung der Grundschule mit fünf Zügen. Grundsätzlich sieht die SPD des Bezirk ohnehin mit Schulen unterversorgt: So forderte die Fraktion am Rande eines anderen Tagesordnungspunktes vehement die Erweiterung des Gymnasiums Wolbeck auf fünf Züge.

Obwohl dies formal gar nicht zur Debatte stand, lieferte die SPD mit der Forderung Munition für einen heftigen Schlagabtausch. Die Quintessenz in der Sache: Das Gymnasium Wolbeck kann bei Bedarf fünf Züge aufnehmen. Generell gebe die Raumkapazität im Schulzentrum aber die Erweiterung nicht her, erläuterte Ludger Watermann vom Schulamt.

Noch vor den Sommerferien 2020 sollen Ergebnisse einer Prüfung vorliegen, ob und wo genau ein zusätzliches Gymnasium in Gremmendorf gebaut werden kann. Zur Debatte dafür steht das Gelände, das die Westfalen AG in Gremmendorf aufgibt.