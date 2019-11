Münster gibt sich die Kugel. Und die ist sogar aus Gold. Es war ein „stiller Flashmob“ der ganz besonderen Art, den sich Aktionskünstler Thomas Nufer im Rahmen der von ihm organisierten „Woche der Freundlichkeit“ für Mittwoch einfallen ließ. Eine goldene Kugel der Freundlichkeit wanderte von morgens bis abends durch viele Hände. Wer sie zufällig überreicht bekam, gab sie dann sofort als Zeichen der Freundschaft und gegenseitigen Wertschätzung weiter an jemand anderen. So durchlief die goldene Kugel halb Münster und landete schließlich am frühen Abend auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters.

Goldene „Kugel der Freundlichkeit“ wandert durch Münster 1/40 Start der Aktion: Ralf Repöhler, Chef der Lokalredaktion unserer Zeitung, übergibt die Kugel an Initiator Thomas Nufer. Foto: Matthias Ahlke

Thomas Nufer übergibt die Kugel an Jovel-Chef Steffi Stephan. Foto: Matthias Ahlke

Steffi Stephan übergibt die Kugel an Astrid Kroepsch. Foto: Carla Wollweber

Astrid Kroepsch übergibt die Kugel an Jojo Brumm. Foto: Carla Wollweber

Jojo Brumm übergibt sie an Lars Lütke-Lenfert. Foto: Carla Wollweber

Letzte Station war schließlich Oberbürgermeister Markus Lewe. Foto: Matthias Ahlke

Los ging es in der Morgenkonferenz der Stadtredaktion dieser Zeitung, wo Nufer die goldene Kugel präsentierte und damit seine Wertschätzung ausdrückte. Die nächste, gemeinsame Station war Udo-Lindenberg-Bassist und Jovel-Chef Steffi Stephan, den irgendwie alle gern haben. Von dessen Studio am Mittelhafen aus nahm die goldene Kugel dann ihren Weg durch Münster.

Unsere Mitarbeiterin Carla Wollweber hat den Lauf der Kugel begleitet und mit Fotos dokumentiert, wobei sie auf zahlreiche Menschen getroffen ist. Ähnlich wie die Kugel durch die Stadt wanderte, lassen wir in der heutigen Ausgabe die Bilder der spontanen Kugel-Übergaben durch den Lokalteil laufen.