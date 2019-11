Fanni (91 Jahre) wünscht sich einen großen Kalender mit Blumenbildern und Marianne (89 Jahre) hätte gerne einen Stoffhund oder Lederhandschuhe in Größe L. Wie zahlreiche andere Senioren aus Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen hoffen auch sie darauf, dass ihre bescheidenen Weihnachtswünsche erfüllt werden.

Um das zu ermöglichen, sind die Vorbereitungen für die schon im dritten Jahr stattfindende Aktion „Münster schenkt!“ im „Friseursalon aus der Wieschen“ bereits in vollem Gange. Die beiden Inhaber, André aus der Wieschen und Serdal Bengi , initiierten das Spendenprojekt zugunsten münsterischer Senioren im Jahr 2017 und führen es nun erstmals in Kooperation mit dem Caritasverband und den Maltesern durch.

„Nachdem unsere Großväter verstorben waren, hatten wir das große Bedürfnis, etwas für hilfsbedürftige Senioren zu tun. Da kam schnell die Idee auf, ihnen an Weihnachten einen Herzenswunsch zu erfüllen und damit ein Stück Freude zu verschenken“, erzählt Serdal Bengi. „Ich selbst bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und hatte immer schon das Bedürfnis, älteren Menschen zu helfen, da deren Wünsche und Probleme viel zu selten Beachtung finden. Altersarmut ist nach wie vor ein großes Thema, auch in Münster.“

2018 kamen über 6000 gespendete Geschenke aus ganz Deutschland für „Münster schenkt!“ zusammen. Die Koordinierung war für die beiden Initiatoren alleine allerdings neben dem Beruf kaum noch machbar. Als dann die sozialpolitisch engagierte Babette Lichtenstein von Lengerich bei einem Friseurbesuch im Salon von der Aktion erfuhr, handelte sie ohne lange zu überlegen: „Ich habe sofort zum Hörer gegriffen und bei der Caritas und den Malteser angerufen. So ein tolles Projekt braucht unbedingt Unterstützung.“ Durch die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen können das Wünschesammeln und die Auslieferung der Geschenke in diesem Jahr problemlos in größerem Stil erfolgen. Die Organisatoren erhoffen sich dadurch, die Zahl der gespendeten Geschenke aus dem vergangenen Jahr noch einmal weit zu übertreffen.

Mitmachen ist einfach: Die ausgefüllten Wunschzettel sind im „Salon aus der Wieschen“, Hörsterstraße 41, erhältlich oder auch per Direktnachricht über Instagram und Facebook.