Traumnote „sehr gut“ für 126 Auszubildende

126 Auszubildende von Unternehmen aus Münster haben ihre Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen mit der Traumnote „sehr gut“ bestanden. Für diese Spitzenleistung wurden die jungen Fachkräfte am Donnerstagabend von rund 400 Gästen im IHK-Bildungszentrum gefeiert. Seit 2013 ehren der Verein der Kaufmannschaft zu Münster von 1835 und die IHK Nord Westfalen die besten Ausbildungsabsolventen von münsterischen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung.

Basis für die Zukunftsfähigkeit

Dr. Benedikt Hüffer , Vorsitzender der Kaufmannschaft und IHK-Präsident, verband seine Glückwünsche an die Prüfungsbesten mit einem Dank. „Ihr persönlicher Erfolg ist gleichzeitig ein Erfolg für Münster und seine Unternehmerinnen und Unternehmer“, unterstrich er und bezeichnete betriebliche Ausbildung als „wichtige Basis für die Zukunftsfähigkeit“ der Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes. Den Spitzen-Absolventen wünschte Dr. Benedikt Hüffer einen kritischen Verstand und Mut zur eigenen Meinung. Denn wirkliche Harmonie und echter Konsens könnten sich erst dann entwickeln, wenn das eigene Denken und Empfinden nicht unter den Tisch falle.

Seinen Respekt vor der Leistung der Auszubildenden unterstrich Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK und Moderator der Feierstunde. „Eine Eins vor dem Komma auf dem Ausbildungszeugnis ist ein großes Qualitätsversprechen“, sagte Taudt, „aber wer am Ende eine Eins bekommen hat, der ist auch sehr gut.“

„ Wer am Ende eine Eins bekommen hat, der ist auch sehr gut. Wer am Ende eine Eins bekommen hat, der ist auch sehr gut. “ Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK

Was die Bestnote wert ist, zeigt ein Blick in die Prüfungsstatistik. Insgesamt haben sich im vergangenen Winter und Sommer 1673 Auszubildende der IHK-Prüfung gestellt. 1545 haben sie mit Erfolg gemeistert, 126 von ihnen mit mindestens 92 von 100 möglichen Punkten – und somit mit der Note „sehr gut“.

Mit Maximilian Koch-Kemper übernahm ein Azubi die Absolventenrede, der vor seiner Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen in der St. Franziskus-Hospital GmbH studiert hatte. Sein persönlicher Vergleich der Systeme Schule, Studium und betriebliche Ausbildung fiel dabei eindeutig aus: „Jede dieser Bildungsformen hat seine Vor- und Nachteile. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass das duale System unterm Strich das effizienteste ist.“

Festrede

Die Festrede hielt Christoph Hertz, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Visunext International GmbH & Co. KG (Emsdetten). Hertz beschrieb die von Digitalisierung und schnellen, unvorhersehbaren Veränderungen geprägte Gegenwart als einen „großartigen Moment für den Berufseinstieg“. Denn die Spitzen-Absolventen starteten in eine digitale Arbeitswelt, in der das individuelle Potenzial im Vergleich zur Berufserfahrung eine übergeordnete Rolle spiele.