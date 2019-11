Es ist nicht einfach, einen der begehrten Standplätze auf dem Weihnachtsmarkt in Münster zu ergattern. Beim Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus richten Interessierte ihre Bewerbung an die Halle Münsterland, die die rund 115 Plätze in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster nach einem bestimmten Punktesystem vergibt.