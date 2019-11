Ratsherr Martin Schiller wegen Körperverletzung verurteilt

Schiller wird vorgeworfen, zusammen mit zwei Helfern im April 2018 vor einer von der AfD veranstalteten Lesung in der Stadtbücherei einen Mann, der die Toilette im Untergeschoss benutzen wollte, „abgefangen, festgehalten, die Treppe hinaufgeschleift und schließlich vor der Eingangstür auf den Boden geworfen zu haben“, wie es in der damaligen Anzeige hieß. Der Mann soll dadurch Verletzungen erlitten haben. Schiller hatte unter Verweis auf ein angebliches Hausrecht erklärt, er habe ihn nach Rücksprache mit der Polizei herausgetragen.

Demonstration gegen AfD-Veranstaltung in Münster 1/23 Großer Protest gegen eine AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei am Mittwochabend. Foto: Matthias Ahlke

Um 19 Uhr haben sich über 500 Demonstranten versammelt. Viele haben Schilder gebastelt, oder gleich Transparente und Fahnen dabei. Foto: Matthias Ahlke

Bevor das Programm der Kundgebung startet, gilt es für die Polizei erstmal, die Menschen in den dafür vorgesehenen Bereich zu bringen. Foto: Matthias Ahlke

Für diejenigen, die ab 19.30 Uhr in die Bücherei wollen, vornehmlich ältere Herrschaften, ... Foto: Matthias Ahlke

... wird der Gang dagegen zum Spießrutenlauf. Foto: Matthias Ahlke

Gegen die Lesung hatte das „Keinen Meter den Nazis“-Bündnis zum Protest aufgerufen. Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Weil Schiller Einspruch gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Münster wegen Körperverletzung eingelegt hatte, fand am Freitag nun vor dem Amtsgericht die öffentliche Hauptverhandlung statt.

Das Gericht habe ihm nun aber in der Verhandlung den Hinweis gegeben, dass auch schwere Körperverletzung zum Tragen kommen könne, schilderte der Sprecher. Daraufhin habe er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgezogen. Das betroffene Opfer in der Stadtbücherei soll damals an Schulter und Oberarm eine Schwellung davongetragen haben, außerdem einen geprellten Finger.

Zeuge widerspricht Schiller

Vor Gericht sagte der AfD-Ratsherr aus, der Mann habe sich aggressiv verhalten. Schiller bestritt zudem, die Person mit der Faust geschlagen zu haben. Der Mann sei die Treppe hinuntergegangen, daraufhin habe Schiller ihn mit zwei weiteren Personen nach oben getragen und draußen abgelegt. Die Polizei habe ihn dabei nicht unterstützt.

Das mutmaßliche Opfer Schillers, das als Zeuge geladen war, widersprach: Er sei mit der Faust geschlagen worden und habe dabei ein Hämatom erlitten.

Insgesamt mehr als neun Zeugen sollten aussagen. Die öffentliche Hauptverhandlung zog großes Interesse auf sich. Etwa 30 Zuschauer waren ins Amtsgericht gekommen.