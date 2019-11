Münster -

Landwirte haben es derzeit alles andere als leicht: Schon jetzt spüren sie Klimaveränderungen, die ihr Betriebsmodell gefährden. Gleichzeitig verlangen Politik und Gesellschaft noch größere Anstrengungen in Sachen Klimaschutz. Planungssicherheit, gerade für die nächste Generation, sei deshalb das A und O, so der Tenor beim Kreisverbandstag in Handorf.