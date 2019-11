Plötzlich 40. Und dann? Der Blick in den Spiegel oder auf die Waage fällt möglicherweise kritischer aus. Bestenfalls ist das Selbstbewusstsein klarer denn je. In jedem Fall aber geht mit diesem Alter eine Selbstreflexion einher. Was hier zutiefst menschelt, ist ein Prozess, der seine Spuren auch am seit 1979 bestehenden Internationalen Jazzfestival Münster hinterlassen hat.