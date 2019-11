„Wir stehen auf Seiten der Menschen“

1919, in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, wurde die Arbeiterwohlfahrt in Berlin gegründet. Bis die Awo auch in Münster Fuß fasste, sollte es zwar noch bis zur Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs dauern – aber der Erfolg war nachhaltig. Heute sind vier münsterische Ortsvereine im Kreisverband Münster organisiert, der seinen Sitz an der Hochstraße im Südviertel hat. Redakteur Lukas Speckmann sprach mit der Vorsitzenden des Kreisverbands, der Pharmazeutin und früheren SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Anna Mazulewitsch-Boos .

100 Jahre Awo heißt nicht 100 Jahre Awo Münster?

Mazulewitsch-Boos: In den 20er-Jahren wurde die Awo zunächst dort stark, wo es eine starke Arbeiterschaft gab – in den großen Städten oder im Ruhrgebiet. Nicht so sehr im katholischen Münsterland. Und mit der Machtergreifung der Nazis wurde die Entwicklung der Awo zunächst einmal aufgehalten.

Und doch war die Awo nach 1945 sofort in Münster und im Münsterland präsent . . .

Mazulewitsch-Boos: Die Not war überall so groß, da ging es einfach um Hilfe zur Selbsthilfe – um Nähstuben, Kleiderspenden, Suppenküchen und natürlich um Unterstützung für die vielen Flüchtlinge. Die Awo hatte in der Weimarer Republik starken Einfluss auf die Fürsorge-Gesetzgebung genommen, das war wohl unvergessen. Und sie half ohne Ansehen der Person.

Wer waren die Aktivisten der ersten Stunde in Münster?

Mazulewitsch-Boos: Vor allem Frauen. Viele Männer waren ja im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft geraten. Frauen mussten die Trümmer räumen, und sie halfen sich gegenseitig. In Münster ist unter anderem Alwine Lauterbach bekannt, die mit ihrem Mann Karl viel Hilfe organisierte. Das Seniorenzentrum in Albachten ist seit diesem Jahr nach ihr benannt.

Diese Hilfe war zunächst rein ehrenamtlich?

Mazulewitsch-Boos: Im Lauf der 50er- und 60er-Jahre wurde die Hilfe immer professioneller. Es entstanden Kindergärten, Ferienreisen und die ersten Altenstuben, dafür mussten Arbeitnehmer angestellt werden. Schließlich wurde der Awo-Unterbezirk gegründet, in dem die Hauptamtlichen organisiert sind. Hauptamt und Ehrenamt existieren heute mit- und nebeneinander, das ist typisch für die Awo.

Was unterscheidet die Wohlfahrtsverbände heute noch?

Mazulewitsch-Boos: Sie alle haben grundsätzlich denselben Zweck: gemeinsam mit den Kommunen die soziale Infrastruktur zu entwickeln. Die Awo ist allerdings besonders oft an sozialen Brennpunkten unterwegs, in Stadtteilen, wo es problematisch ist. Das kommt nicht von ungefähr.

Die soziale Not von heute ist aber nicht mehr mit der von 1919 oder 1945 zu vergleichen . . .

Mazulewitsch-Boos: Nein. Aber die Entwicklung ist schon so, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer. Die Ungleichheit ist groß, und sie ist nicht immer leicht zu erkennen. Die Awo steht auf Seiten der Menschen, die es nötig haben – und sei es mit einer Spendenaktion zu Weihnachten in einer Kita oder mit einer Lesestunde für Kinder.

Da kommt wieder das Ehrenamt ins Spiel . . .

Mazulewitsch-Boos: Die Ehrenamtler stärken das soziale Miteinander, was heute immer wichtiger wird. Denken Sie an das Jahr 2015 zurück: Als immer mehr Flüchtlinge nach Münster kamen, haben wir uns mit der Stadt zusammengesetzt und innerhalb weniger Wochen drei Einrichtungen eröffnet. Weil nicht genügend Mitarbeiter eingestellt werden konnten, sind Ehrenamtliche eingesprungen. Die Infrastruktur war vorhanden.

Wird es nicht immer schwieriger, Mitstreiter zu finden?

Mazulewitsch-Boos: Es geht darum, sie zu gewinnen und auch hinzuführen. Dafür gibt es das Awo-Jugendwerk: Junge Leute sollen merken, dass sie gemeinsam stark sind und gemeinsam etwas tun können. Junge Erwachsene haben für das Ehrenamt in der Regel weniger Zeit – also müssen wir die Älteren wiedergewinnen.

Auch die Awo ist von Mitgliederschwund betroffen?

Mazulewitsch-Boos: Da geht es uns nicht anders als anderen Vereinen. Der Kreisverband hat heute etwa 350 Mitglieder – vor 30 Jahren waren es sicher noch doppelt so viele. Einige Ortsvereine wie etwa Handorf sind nicht mehr aktiv.

Die Awo stand immer der SPD nahe, Friedrich Ebert nannte sie die „Selbsthilfe der Arbeiterschaft“. Ist das noch der Fall?

Mazulewitsch-Boos: Diese politisch-ideologische Bindung ist nicht mehr so stark wie früher. Es kommt heute darauf an, welche Angebote man macht. Der Ortsverein Wolbeck ist in dieser Hinsicht unglaublich stark aufgestellt, die haben ständig ein volles Programm und breiten Zuspruch. Auch die engagierte Vorbereitung unserer 100-Jahr-Feier hat wieder gezeigt, dass der ehrenamtliche Zweig der Awo Münster außergewöhnlich gut ist.

Was genau feiern Sie am 23. November im Rathaus-Festsaal?

Mazulewitsch-Boos: Wir möchten öffentlich zeigen: Wir als Awo sind seit 100 Jahren Bestandteil der Gesellschaft – und wenn Ihr wollt, könnt Ihr mitmachen. Wir feiern auch in der Hoffnung, dass es in den nächsten 100 Jahren starke Wohlfahrtsverbände gibt – und dass die nächsten Jahre friedlich werden. Wir freuen uns auf unser Fest!