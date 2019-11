Münster -

In Münster wurde die Awo 1946 gegründet. In der Nachkriegszeit und bis in die 70er-Jahre hinein umfasste der Stadtverband Münster neun aktive Ortsvereine. Der Kreisverband in seiner heutigen Form wurde nach der kommunalen Neugliederung 1975 errichtet, ihm gehören noch vier Ortsvereine an.