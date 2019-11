Im Dezember noch schwingt in der Dominikanerkirche das Pendel im Gerhard-Richter-Kunstwerk – dann sind im Inneren der Kirche für etwa sechs Monate nur noch Handwerker in Aktion. Von außen wird die 300 Jahre alte Kirche bekanntlich schon seit einigen Monaten saniert – nun geht die insgesamt 3,7 Millionen Euro teuren Maßnahme in die zweite Phase und damit ins Innere.