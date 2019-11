Nachdem jüngst an dieser Stelle wieder einmal ein Radler von einem Bus angefahren wurde, reagierte die Unfallkommission sehr schnell. Die Kreuzung Hafenstraße / (kleine) Friedrich-Ebert-Straße soll noch vor Weihnachten umgestaltet werden, vor allem soll sie eine neue Ampelschaltung erhalten. Das teilte Michael Grimm , Leiter des Amtes für Tiefbau und Mobilität, im Planungsausschuss mit.

Zum Hintergrund: An dieser Stelle sind sehr viele Busse unterwegs, die – von der Hafenstraße kommend – rechts abbiegen und dann den Fernreisebahnhof ansteuern. Parallel dazu wollen viele Radfahrer an der Hafenstraße geradeaus weiter in Richtung der Bahnunterführungen.

Eigene Grünphasen

Um den Konflikt zu entschärfen, sollen Radfahrer und rechtsabbiegende Fahrzeuge künftig separate Grünphasen erhalten. Dafür ist aber nicht nur eine veränderte Ampelschaltung erforderlich, sondern auch eine veränderte Aufteilung der Fahrspuren.

Insgesamt wird der für den Autoverkehr zur Verfügung stehende Verkehrsraum an dieser Stelle kleiner, eine Spur fällt weg.