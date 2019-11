So schlage die SPD zusätzliches Geld für Busspuren, Radwege und Gebäudesanierungen vor, mache im gleichen Umfang aber auch Vorschläge für Einsparungen im Straßenbau.

Für besonders abwegig unter Klimaschutzgesichtspunkten hält es Michael Jung , dass im städtischen Haushalt 2020 insgesamt zwei Millionen Euro für den Bau einer Traglufthalle am Coburg-Freibad veranschlagt seien.

Die geplante Nutzung dieser Traglufthalle im Winter sei mit einem Energieeinsatz verbunden, der die Bilanz des gesamten, von der Stadt Münster aufgelegten Klimaschutzpaketes „gegen Null“ fahren würde.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den SPD-Haushaltsberatungen war die „digitale Ausstattung“ der Schulen. Hier möchte die Partei erreichen, dass künftig in jedem Klassenraum an städtischen Schulen eine „digitale Präsentationstechnik“ vorhanden sei, so der Fraktionschef. Dieser Standard sei heute so wichtig „wie früher die Schultafel“. Acht Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre, möchte die SPD dafür bereitstellen.

Im Sozialbereich sieht Michael Jung das Erfordernis, dass die Stadt mehr Notunterkünfte bereitstellt. Besonders bei der Unterbringung armer Menschen aus EU-Staaten, die nach Münster gekommen seien, habe sich ein Problem ergeben.