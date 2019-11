Der Hauptangeklagte, ein 38-jähriger Mann aus Münster, wurde zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Ihm werden einfacher Missbrauch in fünf Fällen und schwerer Missbrauch in zwei Fällen zur Last gelegt. Die Opfer waren elf bis 13 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer ein Strafmaß in Höhe von sechs Jahren und sechs Monaten gefordert. Zu seinen Gunsten wurde dem 38-Jährigen sein frühes Geständnis ausgelegt.

Gegen einen Mitangeklagten, einen 50 Jahre alten Mann aus Everswinkel, hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und vier Monate Haft beantragt. Der 38-Jährige soll dem Everswinkeler den Kontakt mit einem Kind ermöglicht haben. Der Mann hatte die Tat zunächst bestritten und erst spät unter Tränen zugegeben – nachdem die Opfer als Zeugen hatten aussagen mussten. Er kam mit zwei Jahren auf Bewährung davon.

Der dritte Angeklagte, ein 50-Jähriger aus Münster, erhielt - wie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragt - einen Freispruch.

Die Opfer-Anwältin der Nebenklage zeigte sich erleichtert, dass der Prozess nun zu Ende sei. „Je eher die wieder raus sind, desto eher können sie auch Schadenersatz zahlen.”

