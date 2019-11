Von außen wuchtig, innen aber kunstvoll und beeindruckend ist die Heilig-Geist-Kirche in der Merzstraße. Doch sind es nicht nur die Äußerlichkeiten, die diese Kirche so besonders machen, meint Pastor Hubertus Krampe: „Es sind nicht nur die Steine, die diese Kirche tragen, sondern die lebendigen Steine: die Menschen“, sagte er beim Gottesdienst zur Feier des 90-jährigen Bestehens der Kirche. Im November 1929 war sie vom Architekten Walter Krämer fertiggestellt worden.

Ob bei Nachbarschaftshilfe, fairem Handel oder der Jugendarbeit: Das Ehrenamt in der Gemeinde Heilig Geist sei stark, berichtete Tobias Schonhoff. Der 30-Jährige ist in der Gemeinde aufgewachsen, war Messdiener und in der Jugendarbeit aktiv. „Die Gemeinde ist auf jeden Fall Teil meines Lebens“, sagte der Erzieher des Familienzentrums Heilig Geist.

Als einige der wenigen Kirchen in Münster wurde die Heilig-Geist-Kirche im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört, erinnerten sich einige Gemeindemitglieder im Gespräch mit Mechthild Bauer . Deren Vater Ludwig Bauer fertigte 1929 die Fresken im Altarbereich und die Kirchenfenster an. Die 75-Jährige, die in Telgte geboren und aufgewachsen ist, weiß: „Die Geist-Kirche war für meinen Vater immer etwas Besonderes.“ Häufig habe er sich an sein expressionistisches Werk erinnert, das biblische Szenen zeigt.

Nach einigen Zusammenlegungen zählt die Heilig-Geist-Gemeinde seit 2013 zur Pfarrei St. Joseph Münster-Süd. Kunsthistorikerin Michaela Herkenroth-Hußmann führte Interessierte am Sonntag durch das Gebäude, denn sie studierte die Architektur und Kunst des Kirchenbaus. Der Kirchenchor „With Ghost“ unter der Leitung von Wolfang Thesing sang zudem moderne und geistliche Lieder.