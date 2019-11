Weihnachtsmärkte in Münster offiziell eröffnet

Es scheint, als hätten es die Münsteraner kaum erwarten können: Vor mehr als 1000 großen und kleinen Besuchern schaltet Oberbürgermeister Markus Lewe am Montagabend gegen 17.30 Uhr die Beleuchtung der 18 Meter hohen Nordmanntanne neben dem Turm von St. Lamberti ein – und eröffnet damit offiziell die fünf Innenstadt-Weihnachtsmärkte.

„Willkommen in der adventlichsten Stadt Deutschlands“, ruft Lewe ins Mikrofon – und bekommt dafür kräftigen Applaus. In den kommenden Wochen werden mehr als eine Million Weihnachtsmarkt-Besucher erwartet.

Die Eröffnungsfeier am Lambertikirchplatz

Schunkeln mit dem ersten Glühwein

Als die 6-Zylinder „Jingle Bells“ und „Santa Claus is ­coming to town“ singen, haken sich viele Menschen vor Lamberti ein und schunkeln. „Jetzt geht es los“, strahlt Besucherin Rita Bothe , die gerade ihren ersten Glühwein gekauft hat. „Singen, backen, Geschichten vorlesen“ – die Münsteranerin ist bereits voll im Advents-Modus.

Ihrer Schwester Monika Willnath, die mit ihrem Mann Michael zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung gekommen ist, geht es nicht anders. „Das Ambiente in Münster ist einfach einmalig“, schwärmt Monika Willnath: „Die Lichter in den Fenstern, die qualitätsvollen Angebote in den Buden.“ Es gebe in den kommenden Wochen so viel zu entdecken, ergänzt Rita Bothe – „man muss sich nur die Zeit nehmen und hinschauen“.

Die münsterischen Weihnachtsmärkte sind offiziell eröffnet!

Traditionell findet der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder an fünf verschiedenen Stellen statt – im Aegidiimarkt, neben der Überwasserkirche, am Kiepenkerl, im Rathaus-Innenhof und neben St. Lamberti.

Unter den rund 300 Buden sind natürlich auch wieder zahlreiche Glühweinstände.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise stabil geblieben: Auf dem Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche kostet der Becher 2,50 Euro, auf allen anderen Märkten drei Euro.

Es gibt allerdings auch einige Neuigkeiten in diesem Jahr.

Erstmals ist an allen vier Adventssamstagen das Bus- und Bahnfahren im Stadtgebiet kostenfrei.

Bus- und Bahnfahren an Samstagen kostenfrei

Es gibt allerdings auch einige Neuigkeiten in diesem Jahr. Erstmals ist an allen vier Adventssamstagen das Bus- und Bahnfahren im Stadtgebiet kostenfrei. „Lassen Sie das Auto zu Hause oder stellen sie es auf den Park-and-Ride-Parkplätzen ab“, appelliert Oberbürgermeister Lewe am Montagabend. Neu ist auch der von Münster-Marketing konzipierte Advents-Pocket-Plan.

Mit einem Stadtplan hilft er bei der Orientierung, zeigt die Standorte der fünf Weihnachtsmärkte und informiert über die Angebote der Kirchen, Kultureinrichtungen und Stadtführungen. Zudem stehen sechs Weihnachtslotsen bereit, um im adventlichen Trubel Fragen der Münster-Besucher zu beantworten.

„Weihnachten ist das Fest des Friedens“, so Lewe. Im Schatten der Weihnachtstanne, an der 400 Glühbirnen erstrahlen, appelliert er an die Zuhörer, in den kommenden Wochen auch an all jene zu denken, die zu alt oder krank sind, um die münsterischen Weihnachtsmärkte zu besuchen.