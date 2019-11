Auch die Thomas-Morus-Schule gehört in das städtische Schulausbauprogramm. Ein Erweiterungsbau und eine zusätzliche Sporthalle sollen der Grundschule ausreichend Platz und Raum für ihre künftige Vierzügigkeit bieten. Die Weichen dafür sind mit dem Abschluss des Architektenwettbewerbes gestellt: Das Preisgericht zeichnete den Entwurf des Büros „BKSP Architekten - Grabau Obermann Ronczka und Partner“ (Hannover) einstimmig mit dem ersten Platz und mit 20.000 Euro aus.

Sowohl in der äußeren Gestaltung wie in der inneren Organisation hatten die Vorschläge zum Bildungscampus die Jury um ihren Vorsitzenden Prof. Klaus Legner überzeugt, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Der kompakte, zwei- bis dreigeschossige Neubau überzeuge durch sein gut gegliedertes Volumen. Im Verhältnis zu den Bestandsbaukörpern ordnet das siegreiche Team den Erweiterungsbau leicht gedreht an. Diese Setzung „strahlt eine wohltuende Klarheit und Selbstverständlichkeit aus. Sie bildet (…) eine einladende Geste in Richtung des öffentlichen Stadtraums“, heißt es weiter.

Alle Modelle in einer Ausstellung zu sehen

Großes Potenzial besitze der zusammenhängende Eingangsraum des Neubaus mit Forum und Mensa - nicht nur für den alltäglichen Bedarf, sondern auch für besondere Veranstaltungen für alle Schülerinnen und Schüler.

Der mit 13.000 Euro dotierte zweite Platz geht an das Duo „Becker + Laux Architekten“ aus Münster. Anerkennungen in Höhe von jeweils 6000 Euro vergab das Preisgericht an die Büros “LK Architekten“ (Köln) und „ASP Architekten“ (Hannover).