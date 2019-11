An die erste Begegnung vor 13 Jahren erinnert sich Michael Kalin gut. Zweieinhalb Jahre alt war der Junge, der ihm und seiner Frau in Bereitschaftspflege übergeben wurde. „Ein Wirbelsturm, der auch ein Sonnenschein sein kann“, sagt Kalin. Als der Junge nach einem Jahr dauerhaft in eine Pflegefamilie wechseln sollte, mochten sie ihn nicht mehr abgeben. Mit drei eigenen Kindern, etlichen Bereitschaftspflegen und aktuell zwei Pflegekindern leben die Kalins in Münster das „Abenteuer Erziehung“ besonders intensiv.

Ähnliche Erfahrungen haben auch die Pflegeväter Dominic Fröhle, Gu Dankbar und Josef Gsödl gemacht. Laut Pressemitteilung der Caritas werden sie von Benno Schweizer begleitet, der in der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz „Westfälische Pflegefamilien“ betreut – also Paare, die sich um Kinder mit „besonders herausforderndem Verhalten“ kümmern. Dieses Verhalten sei nicht selten auf das „Fetale Alkoholsyndrom“ (FASD) zurückzuführen, also auf die vorgeburtliche Schädigung des Kindes durch Alkoholkonsum der Mutter.

Frauen weiter berufstätig

Dieses Syndrom sei bei der Aufnahme des Pflegekindes nicht immer bekannt, weshalb zumindest eines der Elternteile über eine pädagogische Qualifikation verfügen oder durch die Erziehung eigener Kinder besonders erfahren sein müsse.

Gu Dankbar hat wie auch Dominic Fröhle Haushalt und Kinderbetreuung übernommen; ihre Frauen sind weiter berufstätig. Aber nicht nur deshalb schreibt Benno Schweizer den Pflegevätern eine wichtige Rolle zu: „Sie bieten eine eigene Form der Bindung an und bringen eigene Ideen ein.“ Pflegefamilie, zumal bei schwierigeren Kindern, gelinge in einer guten Beziehung als Team. Als Pflegevater brauche man nicht nur starke Nerven, sondern müsse auch eigene Gefühle zulassen können und für ungewöhnliche Wege offen sein.

Zeit ist begrenzt

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz hilft dabei, heißt es. Hilfreich seien nicht zuletzt die regelmäßigen Austauschrunden. Alle vier Pflegeväter sind sich einig, dass „Beziehung“ der Schlüssel ist: „Das gesprochene Wort hat weniger Bedeutung“, meint Michael Kalin.

Allen ist bewusst, dass die Zeit als Pflegeeltern offiziell begrenzt ist. Aber nicht nur für Gu Dankbar gilt: „Als wir uns für die Jungs entschieden haben, war klar: Das sind und bleiben unsere Kinder. Auch wenn wir nicht die leiblichen Eltern sind.“

Derzeit betreuen Benno Schweizer und sein Team (E-Mail: schweizer@st­mauritz.de, Telefon 0251 / 1 33 04 13) in der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz rund 40 Westfälische Pflegefamilien. Bedarf gäbe es für viele mehr.