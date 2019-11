Alle Fahrten an den Adventssamstagen in Münster kostenlos

Die Botschaft, die unters Volk gebracht werden soll, ist einfach: Jeder, der an einem Adventssamstag 2019 im Stadtgebiet Münster in einen Bus oder in eine Bahn steigt und innerhalb des Stadtgebietes auch wieder aussteigt, fährt umsonst. Das Angebot gilt den ganzen Tag über – bis Mitternacht.

Über den neuen „ÖPNV zum Nulltarif“, der am 30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember gelten soll und den sich die Stadt Münster 450 000 Euro kosten lässt, wurde schon viel gesprochen.

Kostenloses Parken am Coesfelder Kreuz

Am Dienstag stellten Stadtwerke, Stadt, die Initiative Starke Innenstadt (ISI) und die Universität das Konzept noch einmal vor. Die Uni saß in der Person von Manfred Kuypers, Dezernent für zen­trale Dienstleistungen, deshalb mit am Tisch, weil auch das Uni-Parkhaus am Coesfelder Kreuz kostenlos genutzt werden kann. Und von dort geht es im Fünf-Minuten-Takt kostenlos in die Innenstadt.

„Das ist eine wunderbare Geste an unsere Gäste“, umschrieb der ISI-Vorsitzende Tobias Viehoff das Angebot, das es möglichst vielen Menschen ermöglichen solle, auch unter Verzicht auf das Auto in Münsters City ihre Weihnachtseinkäufe tätigen zu können.

Stadtbaurat Robin Denstorff meinte: „Ein Weihnachtsgeschenk für die Münsteranerinnen und Münsteraner.“ Aber auch für Auswärtige, denn mit dem kostenlosen Bus- und Bahnangebot kann es beispielsweise sehr attraktiv sein, die Park-and-Ride-Parkplätze am Preußen-Stadion, an der Weseler Straße oder an der Feuerwache 2 anzusteuern. Auch die Parkplätze an den Bahnhöfen in Albachten, Hiltrup oder Sprakel dürften einen Run erleben, weil man von dort in wenigen Minuten am Hauptbahnhof ist.

Stadtwerke stocken auf

Die Stadtwerke, die an normalen Samstagen durchschnittlich 70 000 Menschen befördern, streben für die vier Adventssamstage jeweils etwa 115 000 bis 130 000 Fahräste an, so ihr Geschäftsführer Frank Gäfken. Im vergangenen Jahr waren es an den vier Adventssamstagen jeweils rund 95 000 Fahrgäste.

Um die Menge bewältigen zu können, will das Unternehmen rund 25 Prozent mehr Busse auf die Straße bringen. Auch nach dem Wechsel ins Nachtbus-Netz ab 20 Uhr fahren die Busse noch bis Mitternacht im 15-Minuten-Takt und damit doppelt so oft wie sonst.