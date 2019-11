Flirten an der Wursttheke

Wer wissen möchte, wie eine berufstätige „Supermom“ ihren Alltag bestreitet und sich dabei auch noch amüsieren will, der sollte am Samstag um 20 Uhr in die Aula am Aasee gehen. Denn dort tritt Komikerin Lisa Feller mit ihrem neuen Programm „Ich komm‘ jetzt öfter“ auf.

Die Münsteranerin stellt sich in dem neuen Programm die Frage, wie oft eine Mutter etwas für sich tun darf, ohne als egoistische Rabenmutter dazustehen. Außerdem beleuchtet sie laut Ankündigung das Überleben im erotischen Alltagsdschungel, zwischen flotter Anmache an der Wursttheke und frivolem Kugelschreibertauschen mit dem Single-Vater beim Elternabend.

Denn was Aufschnitt und gewagten Ausschnitt angeht, kann ein simples „darf’s ein bisschen mehr sein“ schnell zu Komplikationen führen, heißt es weiter. Während kluge Köpfe über Feminismus debattieren, sagt Lisa Feller bodenständig und verschmitzt: „Gleichberechtigung würde mir schon reichen!“

Lisa Feller wurde bekannt durch ihre Rolle in der Comedyserie Schillerstraße und durch ihre Auftritte als Stand-Up-Komikerin im „Quatsch-Comedy-Club“, bei „Nightwash“ und anderen Comedy-Formaten. Seit 2019 ist Lisa Feller Gastgeberin der TV-Kabarettshow „Ladies Night“. Im April und Mai 2019 moderierte sie gemeinsam mit dem Tierforscher Karsten Brensing die Unterhaltungssendung „Das Tier in Dir“.