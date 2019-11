Die Kosten für die Jacobikirmes in Ascheberg steigen um 5000 Euro. „Wir haben einen erhöhten Aufwand, besonders durch immer neue Sicherheitskonzepte“, erklärte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier den Anstieg auf 22 500 Euro im Haushaltsplan 2020. Für die Benediktus-Kirmes in Herbern sind 1500 Euro angesetzt, für die St. Anna-Kirmes in Davensberg 1000 Euro. Im Haushaltsplan 2010 reichten der Gemeinde noch 12000 Euro fürs Durchführen der drei Kirmesveranstaltungen. Bei den Einnahmen geht die Gemeinde von einem Rückgang aus. Kalkuliert wird mit einem Ansatz von 30 500 Euro. Das sind 2500 Euro weniger als noch in diesem Jahr erwartet wurden.