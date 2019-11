Die „bo59-Percussion“-Stiftung, Westfälische Schule für Musik , Musikhochschule und freie Anbieter von Percussion-Unterricht in Münster präsentieren auf dem „druMS“-Festival 2019 am Freitag und Samstag (29./30. November) in der Westfälischen Schule für Musik, Himmelreichallee 50, wieder ihre Arbeit und geben einen Einblick in die vielfältigen Stile, Instrumente und Spielweisen der Percussion-Musik.

Namhafte Dozenten bieten laut Ankündigung Workshops aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Afro-Kubanisches Trommeln, Afrikanisches Trommeln, Rhythmen Haitis, Songbegleitung Cajon, Rudimental Drumming sowie Mallets für Einsteiger und Fortgeschrittene Perkussionisten an. Anmeldung zu den Workshops per Mail an bo59-percussion @t-online.de.

Ein spannendes Konzert mit „Klangwerk“ (Studierende der Musikhochschule) und Hakim Ludin unter dem Titel „Die Magie der Trommel“ erwartet Interessierte zudem am Freitag um 19.30 Uhr im Mozart-Foyer der Westfälischen Schule für Musik. Der Eintritt ist frei.

Darüber hinaus gibt es im Anschluss an den Trommeltag am Sonntag (1. Dezember) ab 10 Uhr im MSC-Welthaus Hiltrup, Westfalenstraße 109, einen ganztägigen Rahmentrommelkurs mit Hakim Ludin, „Die Magie der Rahmentrommel“.