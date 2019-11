Kunst ist eine originelle Geschenkidee für das Weihnachtsfest. Die Kunstmesse und Benefizaktion „artconnection“ lädt von Freitag bis Sonntag (29. November bis 1. Dezember) in die Bezirksregierung am Domplatz ein. Die Eröffnung und Vernissage geht am Freitagabend um 19 Uhr über die Bühne.

In diesem Jahr findet die Ausstellung zum vierten Mal statt. Ein fachkundiges Kuratorium hat 40 Künstler ausgewählt, die an der Veranstaltung teilnehmen. Darunter sind auch zahlreiche Künstler, die von außerhalb kommen, um ihre Werke in Münster zu präsentieren, wie es in der Ankündigung heißt. Die meisten der Kreativen werden an den drei Tagen anwesend sein.

Die „artconnection Münster“ ist ein Erfolgskonzept: Künstler verkaufen Werke für kleines Geld und spenden einen Teil ihres Erlöses für einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr wurden 101 Kunstwerke verkauft, wobei 12 850 Euro an Spenden zusammenkamen.

Die Künstler stellen kleinformatige Arbeiten auf jeweils einem Quadratmeter Ausstellungsfläche aus. Vom Einheitspreis von 240 Euro pro Arbeit geht ein Drittel des Erlöses an die „Aktion Lichtblicke“ sowie die soziale Initiative „Art Meets Education“, heißt es weiter. Die 20 erfolgreichsten Künstler aus dem vergangenen Jahr sind wieder mit dabei.

Auf 20 freie Plätze haben sich zahlreiche Künstler beworben. Die Organisation der Ausstellung haben Thomas Hoffmann und Dieter Nusbaum vom Team Overhead übernommen. „Wir haben in diesem Jahr mehr Bewerbungen bekommen als in den zurückliegenden Jahren“, freuen sich die beiden über den regen Zuspruch.

Das Kuratorium hat die neuen Teilnehmer ausgewählt und damit die Karten neu gemischt. Auch erfahrene Besucher der Kunstmesse können sich auf viel neue Impulse und herausfordernde Werke freuen. Die Bandbreite der ausgestellten Arbeiten ist groß.

„An den drei Tagen bilden Künstler, Kunstmarkt, Käufer und Hilfsorganisation eine wunderbare Symbiose“, freut sich Dieter Nusbaum. An den drei Tagen werden wieder einige Tausend Besucher erwartet. „Kunstinteressierte wissen inzwischen, dass sie bei uns echte Schnäppchen machen können. So manche der angebotenen Werke würden auf dem Kunstmarkt ein Vielfaches mehr kosten“, weiß Thomas Hoffmann.