HIV-Neudiagnosen in Münster fast halbiert

Nach 16 HIV-Neudiagnosen im Jahr 2017 erhielten 2018 nur noch neun Menschen in Münster eine HIV-Diagnose. Diese erfreuliche Entwicklung beruht nach Einschätzung des Gesundheitsamtes der Stadt und der Aids-Hilfe vor allem auf der Tatsache, dass in Münster die meisten Menschen mit HIV ihre Infektion kennen und behandeln lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Monika Brosda , Aids-Koordinatorin der Stadt, fasst zusammen: "Eine wirksame Therapie gegen HIV schützt das Immunsystem und senkt deutlich das Risiko, Aids und andere schwere Erkrankungen zu entwickeln. Außerdem werden die Viren soweit reduziert, dass HIV selbst beim Sex ohne Kondom nicht übertragen wird." Diese Aussage wurde in 2019 auch von der Landeskommission Aids ausdrücklich bekräftigt.

Wichtige HIV-Tests

Ulrich Besting, Psychologe der Aids-Hilfe ergänzt: "Leider gibt es immer noch sexuell aktive Menschen, die ihren HIV-Status nicht kennen und sich erst bei Vorliegen lebensbedrohlicher Aids-Vollbilderkrankungen testen lassen." Gesundheitsamt und Aids-Hilfe betonen deshalb die Bedeutung von HIV-Tests zum Schutz der eigenen Gesundheit und die von Sexualpartnerinnen oder -partnern.

Weniger positiv verläuft laut Pressemitteilung die Zahl der Ansteckungen mit dem Syphilis-Erreger. Hier liegt die Zahl der aus Münster gemeldeten Neuinfektionen seit einigen Jahren relativ konstant bei 30 bis 40. Diese bakterielle Infektion ist heilbar, kann aber unbehandelt schwerste Erkrankungen nach sich ziehen. Deshalb ist auch hier eine rechtzeitige Diagnose von besonderer Bedeutung.

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag

Stadt und Aids-Hilfe ermuntern alle, die Fragen zu HIV und anderen sexuellen Erkrankungen haben, das anonyme und kostenfreie Beratungs-und Untersuchungsangebot des Gesundheitsamtes in Anspruch zu nehmen. Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember laden sie außerdem wieder zu mehreren Veranstaltungen ein.