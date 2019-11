Ausschuss streitet um Etat für Grundstücksankäufe

„Irgendwann müssen wir die PS auch mal auf die Straße kriegen.“ Mit diesen Worten wehrte sich der CDU-Ratsherr Peter Börgel am Mittwochabend im Liegenschaftsausschuss gegen Vorwürfe von SPD und FDP, die dem schwarz-grünen Ratsbündnis vorhielten, für die kommenden Jahre zu wenig Geld für den Ankauf von Grundstücken einzuplanen.

Indirekt war die Börgel-Äußerung aber auch ein Kritik an die Planungs- und Bauverwaltung der Stadt Münster. Für 170 Millionen habe man in den vergangenen Jahren Grundstücke gekauft, so Börgel. Nicht der Flächenmangel sei das zentrale Problem. „Jetzt sind andere dran, jetzt muss auch geplant werden.“

Finger in die Wunde

Die FDP-Fraktionschefin Carola Möllemann-Appelhoff legte daraufhin den Finger in die Wunde und erklärte, dass sich CDU und Grüne wiederholt geweigert hätten, Geld für Auftragsvergaben bereit zu stellen, damit externe Büros für die Stadt Münster Bebauungspläne erstellen.

Richtig heftig wurde die Auseinandersetzung, als der SPD-Ratsherr Stephan Brinktrine dem Ratsbündnis eine unmittelbare Schuld dafür gab, „dass Familien unter 15 Euro Netto-Kaltmiete keine Wohnung mehr finden“. Brinktrine erbost: „Teile der Bevölkerung werden komplett ausgeschlossen“.

Retourkutsche von den Grünen

Die Retourkutsche des Grünen Robin Korte ließ nicht lange auf sich warten: Es sei „abenteuerlich“, von der schwarz-grünen Haushaltsplanung auf die hohen Mieten in Münster schließen zu wollen.

Zuvor hatte Andreas Nien­aber, Leiter des Amtes für Immobilienmanagement, darauf hingewiesen, dass bislang noch kein wichtiger Grundstücksankauf der Stadt Münster am Geld gescheitert sei.

Ist Münster zu teuer?

Brinktrine hatte sich zu Wort gemeldet, nachdem Börgel darauf verwiesen hatte, dass sich das Bevölkerungswachstum in Münster deutlich abgeschwächt habe und jetzt ein „normales Wachstum“ zu erwarten sei.

Brinktrine daraufhin: „Aber warum kommen die Menschen denn nicht oder ziehen fort? Weil sie sich Münster nicht leisten können.“