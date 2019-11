Polizei: 7500 Teilnehmer bei Klima-Demo

Beim letzten Mal waren es in Münster über 20.000 Teilnehmer. Am Freitag fiel die „ Fridays for Future “-Bewegung etwas kleiner aus. Nach einer ersten Schätzung des Einsatzleiters der Polizei startete der Zug mit 2500 bis 3000 Demonstranten. Jedoch korrigierte die Polizei diesen Wert bei einer zweiten Schätzung gegen 13.30 Uhr nach oben - auf rund 7500 Teilnehmer. Die Organisatoren hatten die Latte im Vorfeld der Demonstration etwas tiefer angelegt und 5000 Teilnehmer angemeldet.

Auftakt der Protestaktion am Hauptbahnhof. Foto: Pjer Biederstädt

Die Polizei sperrte den Ludgeri-Kreisverkehr um 12.57 Uhr ab. Foto: Pjer Biederstädt

Ablaufplan

Die Demonstration begann um 12.21 Uhr vor dem Hauptbahnhof und endet am Schlossplatz. Gegen 14 Uhr traf die Spitze des Demonstrationszug am Schlossplatz ein. Dort soll es Redebeiträge und Musik von der Band „Home of Paris“ (14 Uhr) geben. Die Demo endet um 15 Uhr.

Kurz vor 13 Uhr sperrte die Polizei den Ludgeri-Kreisverkehr ab, was zu längeren Staus in der Umgebung führte. Die Polizei rechnet damit, dass es bis etwa 16 Uhr noch Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gibt.

Die Verkehrslage am Freitagmittag in Münsters Innenstadt. Rot markiert sind die Straßen, auf denen der Verkehr am stärksten stockt. Foto: Google Maps

Der Streckenverlauf: Hauptbahnhof - Bahnhofsstraße - Servatiiplatz - Von-Vincke-Straße - Engelstraße - Hafenstraße - Ludgeriplatz - Moltkestraße - Weseler Straße/B54 - Schlossplatz

Anlass und Motto der Demo

Anlass für den Streik am Freitag ist die UN-Klimakonferenz, die vom 2. bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet. Die Demonstration in Münster, die ein Teil des vierten weltweiten globalen Klimastreiks ist, steht unter dem Motto „Münster kann mehr“. Bezogen sei dies, so Marlena Grab, „Fridays for Future"-Mitorganisatorin, auf die lokale Klimapolitik.

„Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Menschen tatsächlich kommen werden“, sagte Marlena Grab am Tag vor der Demo. Sie rechne aber mit weniger Teilnehmern als im September. Auch weil es damals mehr Mobilisierungsvorlauf gegeben habe.

Die Ratssitzung im Oktober habe gezeigt, dass der Rat zwar mehr in Richtung Klimaneutralität bis 2030 gehen möchte. „Allerdings reichen Worte nicht, es sollen ebenso Taten folgen“, sagt auch Grabs Organisationsmitstreiter Philipp Schröder.