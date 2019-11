Die historische Atmosphäre des Mühlenhofes mit seinen bis zu 400 Jahre alten Gebäuden bietet laut der Ankündigung an allen vier Adventswochenenden, jeweils samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr, „einen außergewöhnlichen Rahmen für einen besonderen Markt“. Nicht nur in den Holzhütten wird ein abwechslungsreiches Sortiment angeboten, auch in den historischen Häusern des Museums wird es einiges zu sehen geben.

Das Angebot umfasst unter anderem Naturkosmetik, Besteckschmuck, Tee, Keramik und allerlei Weihnachtsdekorationen. Zusätzlich kann man den Handwerkern des Hofes bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, heißt es weiter. Auch kulinarisch gibt es ein vielfältiges Angebot, und für Kinder hat der Westfälische Weihnachtsmarkt ebenfalls etwas zu bieten: Vom zweiten bis vierten Adventswochenende ist das Dortmunder Puppentheater zu Gast und gibt immer zur vollen Stunde eine 20-minütige Vorstellung für Kinder im Obergeschoss des Webers Kottens. Die Märchenerzählerin entführt sonntags um 15 Uhr Kinder im alten Mühlenhaus in fremde Welten.

Als musikalisches Rahmenprogramm spielen verschiedene (Posaunen-)Chöre. Am ersten Weihnachtsmarkttag (30. November) ist der Marine-Shanty-Chor Münster zu Gast und spielt ab 16 Uhr im Gräftenhof. Der Eintritt beträgt jeweils sechs, ermäßigt vier, für Familien 15 Euro. Wer die Stadtwerke-Plus-Card vorlegt, zahlt nur den halben Preis.