Münster hat sich schon geholfen

In dieser Woche hat die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer den praktischen Start der digitalen Schulplattform Logineo verkündet – lange von Lehrern an NRW-Schulen heiß ersehnt. Denn während überall in Wirtschaft und Veraltung digitales Arbeiten im Beruf die Regel wurde, verharrten die Lehrer weiter in der Computer-Steinzeit. Das sogenannte „Roll-out“ von Logineo war vor Jahren gestoppt worden, nachdem sich Sicherheitsmängel offenbarten.

In den münsterischen Lehrerzimmern elektrisiert der Start der digitalen Plattform nun vorerst wenige Pädagogen, wie aus mehreren Schulen übereinstimmend zu hören ist. Denn die städtischen Schulen haben sich zusammen mit dem städtischen IT-Dienstleister Citeq zwischenzeitlich selbst geholfen und die Plattform „I-Serv“ an die Schulen gebracht.

Schüler und Lehrer haben bei „I-Serv“ eigene Bereiche, die Plattform kann für den digital gestützten Unterricht genutzt werden. „Wir arbeiten gut mit I-Serv, darum werden wir nicht sofort auf den neuen Zug aufspringen“, sagt die Leiterin der Gesamtschule Münster- Mitte, Kathi Kösters . Ihre Schule sei auch gut mit Computern ausgestattet, sodass Lehrer vor Ort digital arbeiten könnten. Vertrauliche Informationen über einzelne Schüler wie Zeugnisnoten würden aber weiterhin nur an den Geräten in der Schulen eingegeben, erläutert Kösters weiter.

Lehrer fordern eigene Computer

Das bestätigt auch Michael Kaulingfrecks, Leiter der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule in Nienberge und Vorsitzender des Stadtverbandes Bildung und Erziehung (VBE). Das Problem an seiner und an vielen anderen Grundschulen: „Das ganze Kollegium hat nur einen einzigen Computer zur Verfügung“, so Kaulingfrecks. Wenn also sensible Daten verarbeitet werden müssen, müssten die Pädagogen werten, bis der Rechner frei sei. Ansonsten nutze auch sein Kollegium, wie auch viele andere Grundschulen, die I-Serv-Plattform der Stadt. „Grundsätzlich ist Logineo ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Kaulingfrecks. Er wünscht sich aber ebenso wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass Lehrer vom Arbeitgeber, also dem Land, mit eigenen PCs für den Dienstgebrauch ausgestattet werden.

Unterdessen wurden kurz nach dem Start von Logineo Zweifel an der Sicherheit des Systems laut. In Bielefeld warnten Datenschutz-Experten vor Sicherheitslücken, wie dortige Zeitungen berichten.