Wie viele Reflektoren benötigt ein Fahrrad um auch in der Dunkelheit gut sichtbar zu sein? Und wie kann man einen platten Reifen oder einen schiefen Sattel schnell selbst reparieren?

Diesen und vielen weiteren Fragen zum Thema Verkehrssicherheit stellten sich die Schüler der Erna-de-Vries Realschule am Donnerstag im Rahmen einer von der Stadt Münster in Kooperation mit der Agfs NRW (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.) und der Polizei organisierten Fahrradlicht-Ausstellung.

Stadtweit findet die Aktion mit dem Namen „Nur Armleuchter fahren ohne Licht“ in diesem Jahr an 19 weiterführenden Schulen statt. Die Schüler werden dabei über Risiken für Radfahrer in der dunklen Jahreszeit, notwendige Reflektoren und die richtige Kleidung im Straßenverkehr aufgeklärt. Anschließend findet eine Überprüfung ihrer eigenen Fahrräder auf Sicherheitsmängel statt. „Das Besondere an dieser Aktion ist, dass wir hier einmalig die Wanderausstellung zum Thema Fahrradlicht von der Agfs zur Verfügung gestellt bekommen haben“, erklärt Phillip Oeinck von der Stadt Münster. „Die Erna-de-Vries-Realschule hat sich bereits vor Jahren dafür beworben; die Warteliste ist immer sehr lang.“ Die Schüler können dadurch an vier verschiedenen Stationen wertvolles Wissen zu verschiedenen Sicherheitsthemen erwerben und auch praktische Übungen machen, wie zum Beispiel ein kaputtes Licht auszutauschen.

Unterstützt wird „Nur Armleuchter fahren ohne Licht“ stadtweit von Fahrradhändlern und Berufsschülern, die eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker machen. „Für eine professionelle Überprüfung der Fahrräder und die Aufklärung der Schüler sind wir auf die Hilfe von Fachleuten angewiesen. Ohne deren ehrenamtliche Unterstützung wäre das Ganze nicht möglich. Dafür sind wir sehr dankbar“, lobt Oeinck die gute Zusammenarbeit.

Zum Abschluss der Aktion werden Reflektoren verteilt und Alexander Czapla von der Afgs geht noch einmal das Gelernte mit den Kindern durch.

„Wir geben den Schülern Hilfe zur Selbsthilfe. Danach sind sie bestens vorbereitet, um mit dem Rad sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen“, fasst Czapla zusammen.