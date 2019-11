Premiere im Paul-Gerhardt-Haus: Am Donnerstag fand das erste „ Festival der Vielfalt “ in Münster statt. Initiator Werner Szybalski hatte – inspiriert vom Buch „Tiefrot und radikal bunt“ der Journalistin Julia Fritzsche – die Idee, Münsters Vielfalt an einem Ort zur gleichen Zeit erlebbar zu machen.

Deshalb haben er und seine Mitstreiter zahlreiche Initiativen und Gruppen, die „oft aneinander vorbei arbeiten“, so Szybalski, eingeladen, um einen Austausch zu ermöglichen. Neben zahlreichen Informationsständen gab es ein siebenstündiges Bühnenprogramm.

Ein Höhepunkt dieses Programms sollte am Abend die Lesung von Fritzsche sein, doch ausgerechnet die Impulsgeberin für das Festival musste krankheitsbedingt passen, erzählt Szybalski. Sein Frust hielt sich in Grenzen, denn erstens holt die Autorin die Lesung am 9. Dezember (19.30 Uhr) in der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel nach und zweitens bot das Festival viele weitere Höhepunkte.

Weitere Festivals bereits geplant

Zum Beispiel das Interview mit dem Titel „Eine andere Stadt ist möglich“ mit Marion Tüns, bei der die ehemalige Oberbürgermeisterin den autofreien „Parking Day“ im Hansaviertel im September als gutes Beispiel für eine alternative Nutzung von Stadtflächen anführte. Unter den Bühnengästen waren außerdem Gewerkschafter Dr. Frank Biermann und Vertreter der Seebrücke, der Regionalgruppe Gemeinwohl-Ökonomie Münsterland, und vom Pflegebündnis Münster sowie viele weitere Gruppen.

Für Livemusik auf der kostenfreien Veranstaltung sorgten die Band „Easy Cover Compact“ von Münsters Türmerin Martje Saljé, das Duo „Cuppatea“, die Viertelkapelle Mauritz West und der Chor „Homophon“.

Laut Szybalski sind für 2020 weitere Ausgaben des Festivals geplant – „indoor und outdoor“.