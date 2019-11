Die zu Pflegearbeiten abgelassenen Stauteiche der Rieselfelder sind wieder mit dem aus der Kläranlage auslaufenden Wasser gefüllt. Die Pflegearbeiten sind abgeschlossen. Im Bereich des kleinen Stauteichs am Schilflehrpfad im Naturerlebnisgebiet wurden die Weidenbüsche auf den Stock gesetzt. Mehr freie Sicht werde nicht nur die Besucher freuen, sondern komme auch den Watvögeln in der nächsten Zugsaison zugute, die eine offene, wasserreiche Landschaft vorziehen, heißt es in einer Mitteilung der Biologischen Station. Je zwei Mitarbeiter im freiwilligen ökologischen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst unterstützten zwei Hauptamtliche der Biologischen Station bei diesen typischen Winterarbeiten mit Motor- und Handsägen in den Rieselfeldern.