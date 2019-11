Kreissynode will Ende Februar wählen

Erstmals nach dem Tode von Superintendent Ulf Schlien trat jetzt die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Münster zu ihrer Herbsttagung zusammen.

Pfarrer Thomas Groll , stellvertretender Assessor, der für eine Übergangszeit den Kirchenkreis leitet, erinnerte noch einmal an den verstorbenen Superintendenten in seiner „Mischung aus gelöster Menschenfreundlichkeit und klarer Leitungskompetenz“, mit der er gerade im Juni noch durch die letzte Synode geführt habe. Groll brachte seine Dankbarkeit für die Zeit der Zusammenarbeit mit Ulf Schlien zum Ausdruck und für die hohe Wertschätzung, die in vielen Kondolenzschreiben und im Rahmen von Besuchen übermittelt worden sei, wie es in einer Pressemitteilung des evangelischen Kirchenkreises heißt.

Kooperative Persönlichkeit gesucht

Der Kreissynodalvorstand habe in Abstimmung mit der Landeskirche beschlossen, die Superintendentenstelle nicht überstürzt, aber zügig im Rahmen eines geregelten Wahlverfahrens neu zu besetzen.

Die Ausschreibung, die deutschlandweit erfolge, ziele auf eine kooperative Persönlichkeit, die das gut funktionierende System der Fachbereiche und Ausschüsse und die im Kirchenkreis vorhandenen Kompetenzen durch Delegation und Zusammenarbeit nutze. Am 28. Februar 2020 soll im Rahmen einer Sondersynode die Wahl stattfinden.

Haushalts für das Jahr 2020

Im Zentrum der Synode stand die Beratung und Verabschiedung des kreiskirchlichen Haushalts für das Jahr 2020. Er sieht vor, den Kirchengemeinden von den voraussichtlichen Kirchensteuereinnahmen in Höhe von 15,46 Millionen Euro knapp 8,7 Millionen Euro zuzuweisen. Sie finanzieren aus ihrem Etat alle Ausgaben inklusive der Pfarrbesoldung. Die gemeinsamen Gemeindlichen Dienste (Kindertageseinrichtungen, Diakonie Münster, Bildung und Erziehung und Offene Jugendarbeit) erhalten zusammen 2,66 Millionen Euro. Für die Erfüllung seiner gemeindeübergreifenden Aufgaben stehen dem Kirchenkreis knapp 2,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Zur Finanzierung der landeskirchlich organisierten kirchlichen Entwicklungshilfe, Weltmission und Ökumene trägt der Evangelische Kirchenkreis Münster 2020 rund 788 000 Euro bei.