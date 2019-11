Gute Gefühle fürs Personal

Es gab in den letzten Jahren viel Unruhe im Studierendenwerk, der Einrichtung mit rund 650 Mitarbeitern, die dafür da ist, Münsters Studenten mit Wohnungen, Mahlzeiten, Bafög, Rat und Hilfe zu versorgen. Rote Zahlen, Querelen in der Chefetage mit wiederholten Trennungen von Geschäftsführern trübten das Klima.

Personalratsvorsitzender Markus Becker meinte, dass den vielen Köchinnen und Köchen, Servicekräften, Hausmeistern und Verwaltungskräften einmal ins Bewusstsein gerückt werden sollte, dass sie Wichtiges leisten. Zur Personalversammlung hatte der Personalrat deshalb den bekannten Persönlichkeitstrainer, Motivationscoach und Moderator Cristian Galvéz eingeladen, der sich darauf versteht, die harte Währung Wertschätzung publikumswirksam unter die Leute zu bringen.

Interview mit Obama

Galvéz ist häufig im Fernsehen zu sehen, kürzlich war er engagiert, um beim Auftritt von Barack Obama in der voll besetzten Kölnarena den Ex-US-Präsidenten im Interview zu befragen.

Weil motivierte Mitarbeiter nicht nur besser arbeiten, sondern sich dabei auch besser fühlen, was wiederum gesund ist, sponserte die AOK den Auftritt des Star-Coaches. Die Versammlung seiner Belegschaft hatte der Personalrat prägnant mit dem Bourani-Hit „Ein Hoch auf uns“ überschrieben.

Puzzle aus Lebkuchen

Die knapp 400 Teilnehmer erhielten passend zum Thema ein großes Puzzleteil aus Lebkuchen zum Umhängen. Symbolische Botschaft: Jeder ist ein unverzichtbarer Teil des großes Puzzles Studierendenwerk. Misstöne waren im Programm nicht vorgesehen – und so sorgte Galvéz, den das Studierendenwerk vor drei Jahren schon einmal bei einer Konferenz der Führungskräfte kennengelernt hatte, plaudernd, scherzend, die Zuhörer verbal umarmend und ins Programm integrierend für gute Stimmung.

Letztere ist essenziell, um gut und erfolgreich durchs Leben zu kommen. Die Rezepte dafür sind einfach, man muss sie nur beherzigen. Beispiel: „Erzählen Sie die richtigen Geschichten“, empfiehlt Galvéz – Geschichten, die positive Gefühle und ein gutes Selbstwertgefühl auslösen.

In der ersten Reihe lauschten der aktuelle Interimsgeschäftsführer Hartwig Schultheiß, ehemaliger Planungsdezernent der Stadt, und der langjährige stellvertretende Chef Achim Wiese. Er tritt offiziell am 1. Dezember nach über 40 Jahren beim Studierendenwerk in den Ruhestand. Die Mensa am Ring blieb am Freitag wegen der Personalversammlung geschlossen.