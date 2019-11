Zwei Jahre liegt der Überfall auf die „Markant“-Tankstelle in Coerde zurück. Er dauerte nur 20 Sekunden. Die 3. Große Strafkammer des Landgerichts verurteilte den 23-jährigen Hauptangeklagten, der 2018 zudem in eine Doppelhaushälfte in Handorf eingebrochen war, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Der 21-jährige Mittäter des Tankstellenraubes wurde zu einer Jugendfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Dem 19-jährigen, der am Wohnungseinbruchsdiebstahl beteiligt war, legte das Gericht die Ableistung von 150 Sozialstunden auf. Bei beiden Angeklagten hatten die Richter eine „schädliche Neigung“ verneint, beim 21-Jährigen, der an einem bewaffneten Raub beteiligt war, aber eine „besondere Schwere der Schuld“ angenommen.

Zweifel am Geständnis

„Manche Beweisaufnahmen sind sehr statisch. Diese nicht, denn sie war sehr lebhaft“, sagte der Richter bei der Urteilsbegründung. So hatten zwei der Angeklagten ihre Taten im Vorfeld des Verfahrens umfassend eingeräumt. Nur der 19-Jährige gestand die Tatsache, dass er beim Einbruch in Handorf nicht nur dabei, sondern auch im Haus war, erst, nachdem die Kammer einen während der Tat getragenen Schuh des Hauptangeklagten ins Gericht hatte bringen lassen, um aufzuklären, wie viele Personen eingestiegen waren.

„Der Angeklagte hat seine Einlassung stets der Beweislage angepasst“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Dass dieser sich bei den Eigentümern entschuldigte, dabei jedoch betonte, nicht im Haus gewesen zu sein, ließ Zweifel an einem „von Einsicht und Reue getragenen“ Geständnis aufkommen. Beim Geständnis des Hauptangeklagten verwies die Staatsanwältin darauf, dass es erst im Zusammenhang mit der Aufklärung des Sparkassen-Raubes in Coerde erfolgt sei. Daran war er zwar nicht beteiligt, er wurde aber im Rahmen der Ermittlungen als Täter des Tankstellenüberfalls genannt.