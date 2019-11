In fast 40 Jahren mit Jagdschein habe er sich nie etwas zuschulden kommen lassen, sagt der Mann auf Nachfrage des Richters. 36 Jahre habe er eine Jagd in Münsters Westen unterhalten – „ohne Zwischenfall“, wie er nicht ohne Stolz hervorhebt. Doch dann bringt den erfahrenen Jäger der Druck eines Plakats ins Fadenkreuz der Polizei. Am Ende verliert der Mann seinen Waffenschein.