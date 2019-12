Weg  der Weihnachtsbotschaft

Im Anschluss an die Lichtermesse in St. Petronilla Handorf eröffnete am ersten Adventssamstag Pfarrer Jürgen Streuer den schon traditionellen Krippenweg. Er führt - gekennzeichnet durch das Symbol des Sterns von der Handorfer katholischen Kirche durch den Boniburger Wald bis zur Dyckburgkirche.

Immer wieder sind Mitglieder des Krippentrupps mit viel Liebe zur Gestaltung der Details schon eine Weile vor dem Advent dabei, die Krippen wieder aufzubauen und für die Beleuchtung zu sorgen, neue Ausstellungsstücke zu ergänzen. Inzwischen sind auch Krippen aus verschiedenen Ländern zu betrachten. In diesem Jahr dürfte besondere Aufmerksamkeit die Krippe aus Grecchio bekommen, vor allem von den Gemeindemitgliedern, die sie von der Gemeindefahrt im vergangenen Jahr mitgebracht haben. Der Ort in Italien ist der Ort, wo Franz von Assisi zum ersten Mal eine Krippenszene mit Menschen und Tieren erstellte.

Es wundert nicht, dass die nur mit Teelichtern erleuchtete Kirche voll besetzt war. Das lag sicher an der Gestaltung des Familiengottesdienstes, zeigt aber auch die Verbundenheit der Handorfer mit dem Krippenweg.

Im Gottesdienst stand das Symbol des Lichtes im Zentrum, sowohl, was die Texte an den verschiedenen Stellen betrifft, als auch in den Liedern und in der Predigt. Ein Lächeln, etwas Mut, Friedfertigkeit, manche kleine Geste kann die Dunkelheit in der Welt ein wenig mildern – so lautete die Botschaft. Wie Menschen verschiedener Regionen, Länder und Generationen sich das vorstellen oder erleben, wird in den vielfältigen Krippendarstellungen erlebbar, wie etwa in einer Station auf dem Krippenweg, der an die Herbergssuche mancher Flüchtlinge erinnert.

Weit über 100 Krippen säumen den gesamten Weg. Mit Stroh und Rindenmulch ausgelegte Wege zwischen den Krippenreihen sorgen für angenehmes Fortkommen auf dem Parcours zur Weihnachtszeit. Was das Krippenteam in diesem Jahr wieder gezaubert hat, kann bis in den Januar hinein bewundert werden.