Ganz klar ist zwar nicht, warum eine der bedeutendsten amerikanischen TV-Shows Münsters Schloss in seiner Sendung einblendete - doch gegen diese wenigen Minuten Ruhm hat wohl niemand etwas einzuwenden. Am allerwenigstens die WWU Münster , die sich auf Facebook über die unerwartete Präsenz seines Hauptsitzes freut:

Aufregung in der Kommentarspalte

In der Folge " Trevor ´s Grammy Nomination & The Department of Education´s College Scorecard" flimmerte ein Foto des Fürstbischöflichen Schlosses über die Bildschirme, während "The Daily Show"-Moderator Trevor Noah mit beißendem Sarkasmus darüber berichtet, dass die US-Regierung seit neuestem nun College-Studenten die Möglichkeit bietet, herauszufinden, wie stark sie später verschuldet sein werden, wenn sie sich für eine Universitätslaufbahn entscheiden.

Denn anders als in Deutschland müssen Studierende in den USA zehntausende Dollar bezahlen, um sich an Hochschulen bilden zu dürfen. In der Sendung selber fällt zwar kein Wort zu Münster oder der WWU, doch zahlreichen Zuschauern auf YouTube fiel das Foto der münsterischen Uni auf. Mit dem Aufhänger der WWU entbrannte in der Kommentarspalte des Videos, das schon mehr als eine halbe Million Menschen angeschaut haben, sogar eine hitzige Diskussion über die Vor- und Nachteile des deutschen Bildungssystems.