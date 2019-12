Münster -

Er will die Welt entdecken und muss dabei Abenteuer überstehen. Und immer dann, wenn er es mit der Wahrheit mal wieder nicht so genau nimmt, kann man ihm das an der Nase ansehen. Pinocchio ist ein echter Kinderbuchklassiker, der am Samstag (7. Dezember) die Bühne in der Halle Münsterland entert – in einer Musical-Version des Theaters Liberi für die ganze Familie.