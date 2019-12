Erstmals beteiligte das Landesinnenministerium Streifenbeamte an der Auswahl der neuen Dienstwagen. Bewertungskriterien waren der höhere Einstieg, die verbesserte Sitzbreite, mehr Ablagemöglichkeiten und ein größeres Platzangebot im Fond. In den Vans sei genügend Platz für drei komplett ausgestattete Beamte inklusive Schutzausrüstung, so die Polizei Münster.

Im Gegensatz zu den BMW, die vom Land geleast worden waren, hat das Innenministerium die Vans gekauft. Sie sollen insgesamt rund vier Jahre auf Münsters Straßen rollen. Der Kauf sei am Ende wirtschaftlicher als die Anmietung über so einen langen Zeitraum, so das Innenministerium.