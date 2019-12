„Springen für Andheri“ am Gymnasium Paulinum

Münster -

Gutes tun und gleichzeitig den Teamgeist der Schüler fördern – so beschreibt Schulrektor Dr. Tobias Franke das Event „Springen für Andheri“ am Gymnasium Paulinum. Die Spendenaktion lockte zahlreiche Besucher in die Sporthalle der Schule.