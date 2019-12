Welche Angebote und Aktivitäten in der Stadtbücherei werden gewünscht? Wie soll die räumliche Gestaltung aussehen? Welche Bedeutung hat die Digitalisierung? Das Bücherei-Team freut sich auf den Austausch mit allen Interessierten bei einem Workshop am Dienstag (10. Dezember) von 17 bis 20 Uhr in der Bücherei am Alten Steinweg. Anmeldungen sind bis Samstag (7. Dezember) möglich unter buecherei@stadt-muenster.de, ✆ 4 92-42 41, oder persönlich an der Hauptinformation im ersten Obergeschoss.

Längst ist die Stadtbücherei mehr als eine reine Bibliothek und Ausleihstelle für Medien aller Art: In ihren Räumlichkeiten finden auch viele Veranstaltungen für alle Altersstufen statt. Passen diese Angebote tatsächlich zu den Ideen und Ansprüchen der Bürger? Oder haben diese ganz andere Vorstellungen von einer idealen Bücherei? Soll die Bücherei in erster Linie ein attraktiver Lernort mit verschiedenen Arbeitsbereichen sein? Sollen die Besucher ihr Wissen teilen können? Oder soll die Bücherei als „Wohnzimmer der Stadt“ vor allem zum Verweilen und zum informellen Austausch einladen? Diese und viele weitere Fragen sollen beim Workshop angesprochen werden. „Wir möchten gemeinsam mit allen interessierten Menschen Zukunftsszenarien für die Stadtbücherei entwickeln“, sagt Bücherei-Leiterin Stefanie Dobberke.

Informationen zum Zukunftsprozess der Stadtbücherei gibt es im Stadtportal unter www.stadtmuenster.de/buecherei.